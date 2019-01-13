Встречавшаяся с сыном Трампа российская юристка отказалась ехать в США

Российский адвокат Наталья Весельницкая, которую обвинили в воспрепятствовании американскому правосудию, отказалась ехать в США на судебный процесс. Об этом она сообщила в интервью Yahoo News.

По словам Весельницкой, она будет использовать «все методы», чтобы доказать невиновность, однако будет делать это из России. Адвокат отметила, что готова ответить на вопросы дистанционно.

Также Весельницкая самостоятельно выразила желание поговорить со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Однако пока что американская сторона не вышла с ней на связь по этому поводу.

В апреле 2018 года Наталью Весельницкую допросили в сенатской комиссии США по делу о вмешательстве России в американские выборы. Интерес следователей вызвала ее встреча с сыном президента Дональда Трампа до его избрания в 2016 году. Утверждалось, что целью встречи был сбор компромата на второго участника предвыборной гонки — Хиллари Клинтон. В январе российскому адвокату предъявили новые обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!