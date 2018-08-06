Трамп высказался о встрече своего сына с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его сына с российским адвокатом ради сбора информации о Хиллари Клинтон была абсолютно законной. Об этом он написал в Twitter.

«Фейковые СМИ пишут полную лабуду о том, что меня беспокоит встреча [с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году] моего прекрасного сына Дональда (...). Это была встреча, устроенная ради получения информации о моем политическом оппоненте, абсолютно законная и нормальная для политики практика, которая ни к чему не привела. Я о ней ничего не знал!» — сообщил американский лидер.

Такое заявление вызвало бурную реакцию среди критиков Трампа. Как сообщал NBC News, до этого глава Белого дома утверждал, что целью встречи было обсуждение усыновления российских детей американскими семьями. Однако в своем посте он признал, что на встрече обсуждалась кандидат в президенты США от Демократической партии.

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В мае Весельницкая дала показания сенатской комиссии США по делу о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. По ее словам, встреча с Дональдом Трампом-младшим носила частный характер и не имела отношения ни к самому Трампу-старшему, ни к его конкуренту на выборах Хиллари Клинтон, ни к выборам в целом.

О встрече Весельницкой и Трампа-младшего, предположительно, с целью получения компромата на Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году, спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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