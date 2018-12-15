Бутину допросят в США по новому уголовному делу

Россиянка Мария Бутина, судимая в США по обвинению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, может стать фигурантом еще одного дела. Об этом сообщает Daily Beast.

Издание обратило внимание на запрос федеральной прокуратуры в Вашингтоне, который опубликовал в Twitter журналист Спенсер Хсу. Данная бумага находилась в закрытых судебных документах.

Прокуратура просит разрешение транспортировать Бутину из тюрьмы для дачи показаний по вероятному уголовному расследованию, детали которого не уточняются. Перевозку россиянки планируется осуществить тайно, в том числе и в целях безопасности самой ответчицы.

13 декабря Мария Бутина в суде призналась в работе иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. Она пошла на сделку со следствием и признала вину по некоторым пунктам обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 12 февраля.

Бутина была задержана в США 15 июля. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!