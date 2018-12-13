Бутина признала вину в заговоре против США

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, частично признала свою вину. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает CNN.

«Бутина стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США», — постановил прокурор.

Как уточняет РИА Новости, Бутина пошла на сделку со следствием. Россиянка ответила «да» на вопрос судьи о том, понимает ли она, что отказывается от права на проведение судебного процесса и обжалование решения судьи после признания. Она добавила, что приняла решение без давления.

11 декабря стало известно о том, что Бутина готова признать свою вину по некоторым пунктам. В частности, россиянка «согласна признать вину в том, что она вместе с "неназванным гражданином США" согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора США».

Мария Бутина была задержана 15 июля. Ее обвиняют в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявляет, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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