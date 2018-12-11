Стали известны подробности признания вины Бутиной

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, готова признать себя виновной по некоторым пунктам. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на соглашение Бутиной со следствием.

В рамках сделки со следствием, в частности, Бутина «согласна признать вину в том, что она вместе с "неназванным гражданином США" согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора США». По информации телеканала, неназванным американцем является республиканец Пол Эриксон, с которым у Бутиной были «многолетние романтические отношения».

В обмен на сделку Бутиной могут сократить тюремный срок с 15 до пяти лет, после чего депортировать из США в Россию.

Судебное заседание, на котором может быть утверждена сделка, запланировано на среду, 12 декабря.

Марию Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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