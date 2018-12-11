Отец Бутиной рассказал о давлении следствия на дочь

Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, рассказал, что она готова дать признательные показания. Об этом он сообщил РБК.

Он рассказал, что Мария не признает вину, но сказала, что доверяет своим адвокатам и довольна тем, как поставлен вопрос о сделке со следствием. Валерий Бутин также «не думает, что решение о признании вины было принято [его дочерью] без давления». Он также пояснил, что проблемой его дочери занимается МИД России, однако он не получает от министерства никаких данных, так как информацией располагает только адвокат.

Ранее 11 декабря стали известны подробности сделки россиянки с американскими властями. Сообщалось, что она «согласна признать вину в том, что она вместе с "неназванным гражданином США" согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора США».

В обмен на сделку Бутиной могут сократить тюремный срок с 15 до 5 лет, после чего депортировать из США в Россию. Судебное заседание, на котором может быть утверждена сделка, запланировано на среду, 12 декабря.

Марию Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности без регистрации при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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