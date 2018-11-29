Бутина пойдет на сделку с американским правосудием

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, близка к договоренности с американскими властями. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в федеральный суд Вашингтона.

Как отмечает агентство, Бутиной нужно время, чтобы уточнить детали «окончательного соглашения» с правосудием. О чем именно идет речь в документе, не сообщается.

28 ноября суд отказался перевести россиянку из изолятора на общий режим содержания в тюрьме в штате Вирджиния. Ранее ее без объяснения причин изолировали от остальных заключенных.

Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

Если вина россиянки будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает. Она приехала в США для обучения по магистерской программе в Американском университете Вашингтона в 2016 году.

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