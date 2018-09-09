В США признали ошибочность толкования переписки Бутиной

Предположение прокуратуры США о том, что задержанная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина предлагала оказать интимные услуги в обмен на должность оказалось ошибочным. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводит CNN.

«В распоряжении властей есть связи и материалы, которые ставят под сомнение утверждения ответчика о том, что ее отношения с Полом Эриксоном достаточно крепкие, чтобы быть уверенными в ее появлении в суде в случае освобождения», — отметили в прокуратуре.

Адвокат Бутиной понадеялся, что признание ошибки властями США будет так же освещено, как и ложное обвинение. Сторона обвинения в свою очередь настаивает на том, что это не является основанием для изменения меры пресечения.

О задержании Марии Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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