В США захотели запретить адвокату Бутиной говорить о ее деле

Американская прокуратура предупредила Роберта Дрисколла, адвоката задержанной в США гражданки России Марии Бутиной, что может обратиться в суд с требованием запретить ему рассказывать СМИ подробности ее дела. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо представителей прокуратуры.

Поводом для этого стали комментарии защитника изданиям Politico и The Washington Post, а также телеканалу RT.

Обвинители уже заявляли суду, что Дрисколл неоднократно общался с прессой о ходе дела. Так, заместитель прокурора по округу Колумбия Томас Сондерс добивался, чтобы суд запретил адвокату подобное взаимодействие, отмечает агентство ТАСС.

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По его мнению, в результате такого общения со СМИ, «защита нарушила местное законодательство». В свою очередь Дрисколл утверждал, что «пытался лишь дать отпор неверному освещению дела» в США.

Отмечается, что судья Таня Чаткэн фактически встала на сторону обвинителей, предупредив Дрисколла, что суд может запретить защитнику дальнейшее общение с журналистами.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного российского чиновника. Если ее вина будет доказана, россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.

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