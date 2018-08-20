Стали известны подробности перевода Бутиной в новую американскую тюрьму

Россиянку Марию Бутину перевели в ту же тюрьму, где с июля 2018-го содержится Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Пенитенциарное учреждение находится в городе Александрия, штат Вирджиния. В тюрьме отказались сообщить причины перевода Бутиной. 19 августа в российском диппредставительстве отметили, что Бутину этапировали в тюрьму в кандалах.

За несколько дней до этого стало известно, что российское посольство намерено подать в Госдеп США жалобу «с требованием прекратить психологическое давление» на гражданку России. За неделю до этого сообщалось, что у Бутиной обострился хронический артрит. По сведениям российских дипломатов, это произошло из-за низкой температуры в камере.

Манафорта обвиняют в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также уклонении от уплаты налогов.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Американская сторона считает, что Бутина работала по распоряжению находившегося под санкциями США высокопоставленного российского чиновника. Если ее вина будет доказана, россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина все обвинения в свой адрес отвергает.

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