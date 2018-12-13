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Раскрыты подробности содержания Бутиной в тюрьме

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Мария Бутина

Раскрыты подробности содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Американец Кевин Бриггс, сидевший с ней в одной тюрьме, поделился воспоминаниями с «Коммерсантъ FM».

По его словам, с женщиной обращались хорошо, ее не заставляли делать то, что она не хочет. «У нее были все привилегии: она ходила в церковь, посещала какие-то занятия. С ней не было никаких проблем», — рассказал он.

Бриггс поведал, что главным развлечением в тюрьме являются книги, которые выдают в местной библиотеке, и кабельное телевидение. Телевизор заключенным можно смотреть с 09:00 до 23:00, в это же время можно позвонить родным. Отмечается, что все разговоры записываются и могут быть использованы в суде. В течение дня охрана трижды пересчитывает заключенных, в это время необходимо вернуться в камеру. Проверка занимает около часа. В самих камерах, кроме кровати и туалета, ничего нет.

По информации американца, охрана не применяет насилие к заключенным, если те не нападут первыми. В наказание за проступки могут отправить в камеру или запретить звонить родным и смотреть телевизор.

Ранее 13 декабря представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что россиянка подвергается пыткам в американской тюрьме, передавало РИА Новости. Она назвала американскую исправительную систему средневековой инквизицией и сообщила, что россиянку запугивают, пытают и обращаются с ней не по-человечески.

«Я думаю, что с ней обращались как с террористом, что-то в этом роде», — сказала Захарова. Она также отметила, что дело связано с отношениями России и США и было возбуждено сразу после встречи лидеров государств, что указывает на политический подтекст следствия.

Ранее сообщалось, что Бутина готова пойти на сделку с американскими властями и признать вину. Такую информацию, однако, опроверг отец обвиняемой, заявив, что она не говорила ему, что считает себя виновной, и, вероятно, дала показания под давлением.

«Коммерсантъ» также сообщал, что после известий о сотрудничестве с властями из дела в отношении Бутиной пропали обвинения в шпионаже. По информации газеты, Бутина взяла на себя ответственность только за нарушение законов США об иностранных агентах. Теперь ей может грозить до шести месяцев заключения и депортация.

Марию Бутину задержали 15 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности без регистрации при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Американская сторона считает, что россиянка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения интересов Москвы.

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