Стала известна судьба Бутиной после признания

Россиянке Марии Бутиной, задержанной в США и признавшей свою вину в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, может грозить лишение свободы сроком до полугода. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает NBC News.

Максимальный срок наказания за данное преступление составляет до пяти лет тюрьмы. После отбытия тюремного заключения россиянку могут депортировать из страны.

Как уточняет РИА Новости, другим вариантом наказания может стать штраф в размере 250 тысяч долларов.

Следующие слушания по делу россиянки состоятся 12 февраля 2019 года.

Сообщается, что Бутина будет иметь право обжаловать приговор только в четырех случаях: если ей назначат срок больше предусмотренного законом, если она заявит о неэффективности своих адвокатов, а также если возникнут новые свидетельства по делу или же власти изменят наказание после вынесения приговора.

13 декабря стало известно о том, что Бутина частично признала свою вину в заговоре против США. Она пошла на сделку со следствием, отказалась от права на проведение судебного процесса и обжалование решения судьи после признания. Девушка добавила, что приняла решение без давления.

В декабре Бутина заявила, что готова признать свою вину по некоторым пунктам. В частности, россиянка «согласна признать вину в том, что она вместе с "неназванным гражданином США" согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще одним человеком действовать на территории США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления Генерального прокурора США».

Марию Бутину задержали 15 июля и обвинили в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявила, что девушка пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!