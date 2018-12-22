В США не смогли доказать вмешательство России в промежуточные выборы

Россия, Китай и Иран стремились повлиять на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году, но доказательств этому пока нет. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает Reuters.

По словам Коутса, ведомство не смогло оценить степень иностранного влияния на избирательную кампанию. «В настоящее время у разведывательного сообщества нет отчетов, которые указывали бы на какой-либо компромисс в избирательной инфраструктуре нашей страны, который мог бы помешать голосованию, изменить результаты подсчета голосов или нарушить возможность подсчета голосов», — пояснил он.

Глава разведки также уточнил, что зарубежные страны — в частности, Китай, Иран и Россия, осуществили кампании по вмешательству для продвижения своих «стратегических интересов». Детали операций не уточняются.

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6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней будут заседать 223 демократа против 197 республиканцев. В сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.

В октябре Кибернетическое командование США начало охоту на российских хакеров с целью предотвращения вмешательства в американские выборы.

16 октября сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США выясняет, кто или что стоит за возросшим количеством кибератак на базу данных промежуточных выборов в Конгресс. Тогда отмечалось, что власти не знают, откуда исходит угроза, однако все попытки атаки отражены или же их эффект сведен к минимуму.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в избирательные кампании, в том числе в выборы президента США, с помощью кибератак. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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