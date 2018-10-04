Китай перещеголял Россию во вмешательстве в дела США

Китайское вмешательство в американские выборы расценили как более пагубное, нежели российское. Об этом говорится в подготовленной речи вице-президента США Майка Пенса для выступления в Институте Хадсон 4 октября, передает Bloomberg.

В речи указывается, что «Пекин подготовил агентов под прикрытием, специальные группы и пропагандистские вбросы, чтобы изменить отношение американцев к китайской политике». Согласно данным спецслужб, действия России меркнут на фоне китайского вмешательства, отмечается в докладе.

Во время выступления он также обвинит Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре и подрыве авторитета американского лидера Дональда Трампа, сообщает Associated Press. «Китай хочет видеть на посту президента США другого человека», — отмечается в речи.

28 сентября Foreign Affairs сообщал, что, несмотря на обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином, Китай может рассматривать президентство Трампа как удачу. В частности, отмечалось, что выход США из Транстихоокеанского партнерства, жесткий подход к торговле с Японией и обсуждение вывода войск из Южной Кореи ослабляют влияние США в регионе и играют на руку Китаю.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Белого дома оно достигло недопустимого уровня.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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