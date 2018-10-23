США открыли охоту на российских хакеров

Кибернетическое командование США начало охоту на российских хакеров. Как пишет The New York Times, им сообщают, что их вычислили и следят за их деятельностью.

Это первая кибероперация, направленная за рубеж, с целью предотвращения вмешательства в американские выборы, в том числе промежуточные в Конгресс (состоятся в ноябре).

Военные не уточняют, сколько человек попали под подозрение, и каким образом служащие киберкомандования связывались с теми, кто стоит за попытками повлиять на американский электорат. По словам высокопоставленного военнослужащего, прямых угроз хакерам не поступает. Другой собеседник газеты сказал, что вычисленным хакерам будут грозить санкции.

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16 октября сообщалось, что министерство внутренней безопасности страны выясняет, кто или что стоит за возросшим количеством кибератак на базу данных промежуточных выборов в Конгресс. Тогда отмечалось, что власти не знают, откуда исходит угроза, однако все попытки атаки предотвращены или же их эффект сведен к минимуму.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве президента США Дональда Трампа с Москвой во время президентских выборов в 2016 году. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского лидера до начала кампании стали основой для связей с Россией во время президентской гонки, нет.

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