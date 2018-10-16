США отбились от хакеров

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что работают над выяснением, кто или что стоит за возросшим количеством кибератак на базу данных промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«Мы осведомлены о растущей киберактивности, направленной на избирательную инфраструктуру, — говорится в документе кибернетического командования Армии США. — Несколько объектов регулярно совершают нападки, вероятно, по разным причинам, включая желание причинить вред, заполучить секретные данные и подорвать доверие к выборам».

Подчеркивается, что федеральные власти не знают, откуда исходит угроза, однако все попытки атаки предотвращены или же их эффект сведен к минимуму. Отмечается, что использованные механизмы атаки доступны как правительственным, так и независимым хакерам.

15 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что китайское вмешательство во внутренние дела страны намного опаснее российского. До этого основным обвиняемым во вмешательстве в выборы в США была Россия.

В апреле комитет по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов рассекретил доклад о сотрудничестве Трампа с Москвой во время президентских выборов в 2016 году. Согласно документу, доказательств того, что деловые отношения американского президента до начала кампании стали основой для связей с Россией во время президентской гонки, нет.

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