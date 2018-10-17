Трамп назвал главную угрозу своему президентству

Главная угроза политике американского лидера Дональда Трампа — не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и «потенциальное восстание демократов» на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, а Федеральная резервная система (ФРС). Об этом президент США заявил в интервью Fox Business.

«Самая большая угроза для меня — это ФРС. Потому что она слишком быстро повышает ставки и слишком независима», — отметил Трамп. Он также добавил, что не вмешивается в политику регулятора.

При этом президент заявил, что недоволен существующей политикой ФРС, но в целом поддерживает людей, которых назначил на руководящие посты регулятора. «Однако среди них есть исключения», — сказал Трамп.

Ранее 20 августа американский лидер заявил, что не удовлетворен политикой, проводимой главой регулятора Джеромом Пауэллом, и в частности, его намерением повысить базовую процентную ставку. После критики президента американская валюта подешевела по отношению к евро до 1,15 доллара.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!