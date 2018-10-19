Россиянку обвинили во вмешательстве в выборы США 2018 года

Гражданка России Елена Хусьянова пыталась повлиять на выборы в Конгресс США, которые пройдут в следующем месяце. С таким заявлением выступил американский Минюст, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Хусьянова работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который СМИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина (его считают причастным к вмешательству в американские выборы — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что 44-летняя россиянка — первый человек, которому предъявят обвинение в попытке вмешаться в выборы 2018 года. По информации Минюста, она и еще несколько человек выдавала себя за американскую политическую активистку и скрывала свое российское происхождение.

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В июле президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия еще раз попытается вмешаться в выборы в США в ноябре. По мнению американского лидера, Москва будет поддерживать Демократическую партию, а не Республиканскую, несмотря на то, что, по утверждениям разведки, Россия была причастна к победе республиканского кандидата на выборах президента в 2016 году.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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