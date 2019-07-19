Администрация Трампа захотела покончить с беженцами

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают снижение до нуля квоты на одобренные прошения об убежище в 2020 году. Против такого решения выступают многие политики и государственные деятели, передает Politico.

Эта мера пока что обсуждается на закрытых встречах. Известно, что Министерство внутренней безопасности США выступает за цифру от трех до 10 тысяч человек. В этом году она составляла 30 тысяч — существенное снижение по сравнению с 45 тысячами в прошлом году.

Пентагон открыто выступает против обнуления квоты: военные заботятся о тысячах иракцев, которые помогали американским войскам во время кампании в Ираке и теперь нуждаются в убежище. Также недовольны такой перспективой и организации, обеспечивающие предоставление убежища, — они заявляют, что это может подорвать доверие к их программам на годы вперед.

Это предложение связывают с миграционным кризисом на южной границе США: к ней в 2018 году выдвинулись тысячи нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Многие из них стали просителями убежища в США. Чтобы сдержать поток людей, Трамп направил на границу войска и пригрозил санкциями Мексике, через территорию которой идут беженцы.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 132 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию назвали кризисной.

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