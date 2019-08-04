Третья за выходные стрельба произошла в США

В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по местным жителям. В результате пострадали семь человек, сообщает NBC Chicago со ссылкой на представителей полиции.

Как отмечается, стрельбу открыл неизвестный из черного автомобиля Camaro. Огонь был открыт возле детской площадки в парке Дуглас в 1:20 по местному времени. В результате стрельбы пострадали четверо мужчин и три женщины. О судьбе подозреваемых в нападении не сообщается.

Это уже третий акт массовой стрельбы в США за выходные. Ранее в центре Дейтона (штат Огайо, США), неизвестный открыл стрельбу из винтовки возле бара. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Массовый расстрел возле бара произошел около часа ночи по местному времени (08:00 мск) в воскресенье. Этот случилось менее чем через сутки после аналогичного нападения в другом штате США.

3 августа, преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас, США). Изначально сообщалось о 18 пострадавших, позднее президент США Дональд Трамп написал о большем числе погибших. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых. Власти не верят в вариант дальнейшего распространения угрозы.

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