Стало известно о планах стрелка из Огайо устроить бойню в школе

Подозреваемый в массовом расстреле в Дейтоне (штат Огайо, США) планировал совершить расстрел в школе. Об этом сообщает The Mirror.

Директор средней школы Беллбрук сообщил, что 24-летний Коннор Беттс несколько лет назад был исключен из учебного учреждения за то, что составил «расстрельный список» из имен учеников на стене в туалете.

Эту информацию подтвердила его бывшая одноклассница. «Я знаю, что он составил список, но не уверена, кто в нем был. У него был план расстрелять школу», — приводит ее слова издание. Девушка добавила, что над Беттсом издевались в школе.

Бывший сослуживец стрелка обратил внимание, что у него было «мрачное чувство юмора» — он часто шутил об умирающих. По его словам, преступление Беттса было совершено на почве ненависти к людям.

В ночь на воскресенье, 4 августа, Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Полицейские в течение минуты ликвидировали преступника, несмотря на то, что на нем был бронежилет. Сообщалось, что сестра стрелка и ее друг были найдены мертвыми в машине.

За выходные в США произошло еще два расстрела: в Чикаго, штат Огайо, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали.

Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США. Среди его жертв, по последним данным, были шесть мексиканцев.

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