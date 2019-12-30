«КамАЗ» насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса «КамАЗа» на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла в районе Белой Дачи, 13. Полуторагодовалый ребенок получил травмы, пятилетняя девочка погибла. Обстоятельства произошедшего выясняются, совершивший наезд на пешеходов водитель находится на месте аварии.

Ранее в Москве на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Opel Astra сбил 37-летнюю женщину с двумя детьми — учениками первого и девятого классов. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ушибами и переломами. По факту произошедшего проводится проверка.

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