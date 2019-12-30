В Москве на переходе сбили женщину с двумя детьми

В Москве на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Opel Astra сбил женщину с двумя детьми. Их госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 29 декабря на улице Базовая, 2. Пострадали ученицы первого и девятого классов и их 37-летняя мать. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, ушибами и переломами.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Зеленограде произошла аналогичная авария: водитель автомобиля Lada Largus сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, одного из них не удалось спасти. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

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