Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал местной газеты «Черновик».

По данным издания, девушку сбили дважды. После первого удара за Абдулаевой приехала скорая помощь, в которую затем снова врезалась машина. От полученных ран журналистка скончалась на месте.

Абдулаева занимала пост шеф-редактора в медиахолдинге «Столица», который включает в том числе местный телеканал MTV, где девушка также работала ведущей. Кроме того, в профиле журналистки в Instagram указано, что она преподавала радиожурналистику в международном информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве.

«MTV Столица» — музыкальный телеканал Дагестана. На канале представлены клипы и песни исполнителей дагестанской эстрады, их концерты и сюжеты об их творчестве.