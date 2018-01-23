Раскрыты подробности пыток журналистки перед убийством на подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен издевался над шведской журналисткой Ким Валль перед тем, как убить ее. Об этом говорится в обвинительном заключении, опубликованном во вторник, 23 января, сообщает Reuters.

По мнению прокуроров, мужчина тщательно спланировал свое преступление. Он связал Валль, когда она была жива, а затем начал бить, резать и колоть ее. Для пыток он использовал заготовленные заранее пилу, отвертки, куски труб.

Точная причина смерти журналистки пока не определена. Наиболее вероятными способами считаются удушение и перерезание горла.

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Ранее в январе Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве Валль, а также в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом: после убийства мужчина расчленил его и выбросил останки в море.

Изобретатель отрицает свою причастность к убийству и какое-либо сексуальное насилие. В октябре 2017-го он заявил, что журналистка скончалась на подлодке из-за отравления угарным газом в то время, когда сам он находился на палубе. Мадсен признался, что расчленил труп и по частям выкинул тело в море.

Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.

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