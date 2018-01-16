Датского изобретателя подлодки обвинили в расчленении журналистки

Датского изобретателя Петера Мадсена обвиняют в убийстве шведской журналистки Ким Валль, пропавшей в августе 2017 года после приезда в Данию, где она собиралась подготовить материал о подлодке «Наутилус». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Копенгагена.

Отмечается, что следствие пока так и не выяснило, как именно он убил женщину. Наиболее вероятными способами считаются удушение и перерезание горла. Ему также предъявлены обвинения в преступлении сексуального характера и непристойном обращении с трупом: после убийства мужчина расчленил труп журналистки и выбросил останки в море.

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Гособвинение намерено потребовать для мужчины пожизненного лишения свободы, а подлодку «Наутилус», на которой было совершено преступление, отправить на слом. Приговор в отношении Мадсена может быть оглашен 25 апреля этого года.

Мадсен отрицает свою причастность к убийству женщины. В октябре 2017-го он заявил, что журналистка скончалась на подлодке из-за отравления угарным газом в то время, когда сам он находился на палубе. Мадсен признался, что расчленил труп женщины и по частям выкинул тело в море.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке «Наутилус». Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, на нем находился только Мадсен.

7 октября полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того, чтобы затопить фрагменты тела. Помимо этого, были найдены нож и фрагменты одежды погибшей.

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