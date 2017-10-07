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Полиция Дании нашла голову и ноги пропавшей шведской журналистки

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Полиция Дании нашли фрагменты тела журналистки Ким Валль, погибшей в августе во время плавания на подлодке «Наутилус». Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Associated Press.

Водолазы достали из моря голову и ноги девушки. Они были упакованы в пластиковые пакеты, рассказал агентству следователь полиции Копенгагена Йенс Меллер Йонсен (Jens Moeller Jensen). В пакетах также лежали тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того чтобы затопить фрагменты тела на дне.

Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины. Руки погибшей до сих пор не нашли.

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат Валль. При вскрытии на теле также обнаружили ножевые раны на грудной клетке и гениталиях. Причина смерти женщины неизвестна.

4 октября на жестком диске, владельцем которого, предположительно, является датский изобретатель и владелец подлодки «Наутилус» Петер Мадсен, правоохранительные органы обнаружили видео с обезглавливанием женщин. По версии следствия, кадры подлинные.

Мадсен является главным подозреваемым в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем — что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж об изобретении конструктора-самоучки Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке «Наутилус». Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен.

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