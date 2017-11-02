Шведский политик вырядился на Хеллоуин убийцей журналистки и поплатился за это

Молодой шведский политик Понтус Бот из Гетеборга пришел на вечеринку по случаю Хеллоуина в образе Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве журналистки Ким Валль. Об этом сообщает Goteborgs posten.

Поступок Бота привел к громкому скандалу, в результате которого он был вынужден отказаться от участия в предстоящих в 2018 году выборах. Политик выразил сожаление в связи со своим неуместным поступком.

30 октября датский изобретатель Мадсен признался в том, что расчленил тело Валль на своей подводной лодке. При этом он не стал брать на себя ответственность за убийство, о мотивах расчленения трупа также не сообщается.

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7 октября полиция Дании нашла голову и ноги женщины, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того чтобы затопить фрагменты тела на дне. Также были найдены нож и фрагменты одежды погибшей.

Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Валль. На теле также обнаружили ножевые раны в области грудной клетки и гениталий. Причина смерти женщины неизвестна.

Мадсен — инженер и владелец построенной им же подлодки «Наутилус», является главным подозреваемым в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем — что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке «Наутилус». Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, на его борту находился только Мадсен.