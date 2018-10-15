Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство журналистки Виктории Мариновой. Его слова передает The Sofia Globe.

По его словам, преступление выявило высокий уровень недоверия к правовой системе как в стране, так и за ее пределами. Также убийство показало, что существуют двойные стандарты относительно ценности человеческой жизни, подчеркнул Радев.

Материалы по теме В Болгарии изнасиловали и убили журналистку Она разоблачала чиновников и бизнесменов. Ее смерть назвали казнью

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы покажут не только болгарским гражданам, но также и мировому сообществу, что такие преступления в Болгарии наказываются по всей строгости закона», — цитирует его Trud.bg.

Тело Мариновой было найдено на территории парка 6 октября. Судмедэксперты пришли к выводу, что журналистку сначала избили и изнасиловали, а затем убили.

Административный директор частного телеканала TVN Маринова вела шоу «Детектор», в рамках которого расследовала случаи мошенничества болгарских бизнесменов и чиновников с фондами Евросоюза. Первый эпизод программы вышел в эфир за неделю до убийства журналистки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!