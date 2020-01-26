Пьяный российский полицейский насмерть сбил человека

В поселке Кенже городского округа Нальчик Кабардино-Балкарии пьяный сотрудник местной полиции на автомобиле Honda насмерть сбил пешехода и врезался в Mercedes. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.
В ведомстве уточнили, что пешеход переходил дорогу не на пешеходном переходе. Он умер от полученных травм до приезда машины скорой помощи. О состоянии находившихся в салоне Mercedes водителя и пассажиров не сообщается.
Алкогольное опьянение полицейского, сбившего человека, подтвердилось. Проводится проверка.
Ранее автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего мальчика из Ставропольского края на трассе в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Авария произошла между поселками Архыз и Романтик. По предварительным данным, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода.