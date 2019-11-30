«Единая Россия» исключит пензенского депутата за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин, попавшийся за рулем в пьяном виде, будет исключен из «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

«Сегодня в Пензенской области задержан депутат Вдонин. Член нашей фракции в Законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции, трагедии удалось избежать. Такое поведение аморально и недопустимо. Вдонин будет исключен из Партии и выведен из состава нашей фракции», — говорится в заявлении заместителя секретаря Генерального совета партии Евгения Ревенко.

«Еще раз хочу напомнить всем коллегам, вне зависимости от должности и партийной нагрузки: наша задача — служить людям. Кто этого не понимает — займитесь чем-то другим. Ну, а кто преступил черту закона — ответит по всей строгости», — заключил он.

25 ноября в селе Сотнур Волжского района Республики Марий Эл местный депутат в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину и насмерть сбил 16-летнего подростка. В отношении 37-летнего депутата возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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