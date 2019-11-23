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«Единая Россия» займется защитой граждан

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На базе партии «Единая Россия» будет создан правозащитный центр для жителей страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 23 ноября.

Как пояснил депутат Госдумы Михаил Старшинов, тема правозащиты в настоящее время является очень востребованной в обществе. «Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».

Отмечается, что в структуре Госсовета партии будет создано отдельное направление, которое займется вопросами функционирования и развития правозащитного центра. Его руководителями станут Старшинов и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что в ходе съезда премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду российских губернаторов и бизнесменов.

XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. Ожидалось, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, а также создан правозащитный центр партии.

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