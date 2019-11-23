Членов «Единой России» стало больше

Премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду российских губернаторов и бизнесменов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 23 ноября.

«Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить с вступлением в ряды "Единой России" и, пользуясь этой возможностью, вручить им партийные билеты», — заявил Медведев на совместном заседании высшего и генерального советов партии, которое проходит в рамках XIX Съезда «Единой России».

По его словам, традиция вручения партбилетов на съездах появилась еще во времена СССР, однако «ничего плохого в ней нет».

Так, обладателями партийных билетов, в частности, стали президент Ростелекома Михаил Осеевский, глава Крыма Сергей Аксенов, губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, а также руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

XIX Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве. Ожидается, что в его рамках будет дан старт подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году, а также создан правозащитный центр партии.

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