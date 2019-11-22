Россиянам пообещали новые лица во власти

«Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году может выдвинуть новых кандидатов, заявил председатель высшего совета правящей партии Борис Грызлов. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 22 ноября.

По его словам, уже сегодня необходимо привлекать к партийной работе новых активных людей, лидеров общественного мнения. Грызлов также подчеркнул, что победа на думских выборах не должна быть самоцелью для ЕР.

Ранее социологи сообщили, что две трети россиян (66 процентов) находят необходимой партию власти для устойчивости политической системы. При этом граждане хотят, чтобы среди единороссов появились новые лица. Генеральный директор Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил, что сегодня существует запрос на омоложение партии, политики должны стать ближе к избирателям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!