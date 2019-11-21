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Россияне разглядели необходимость в партии власти

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Две трети россиян (66 процентов) заявили, что в России необходима партия власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института развития парламентаризма «Прекрасная "Единая Россия" будущего», опубликованные на сайте организации.

Так, 87 процентов опрошенных отметили, что у партии власти должна быть идеология. 69 процентов считают, что она должна нести ответственность за действия представителей власти. 90 процентов россиян уверены, что на партию власти должно быть возложено больше ответственности, чем на другие партии.

Отмечается, что более половины опрошенных воспринимают в качестве партии власти «Единую Россию». Причем такое мнение распространено даже в тех регионах, где губернаторами являются члены других партий (53 процента опрошенных). Вместе с тем респонденты указали на необходимость периодической смены партии власти — так ответили 51 процент опрошенных. Еще 37 процентов респондентов решили, что партия власти должна оставаться одной и той же.

«Наступило время повышенной требовательности граждан к власти, при этом отдача не всегда соответствует их ожиданиям. Возникающее недовольство транслируется в первую очередь на правительство и партию власти, в последнюю — на президента. Поэтому россияне хотят обновления партии, ее омоложения, а главное – чтобы она работала на общество, а не на себя любимых», — пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с изданием «Ведомости».

В июле премьер-министр, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал изменения в работе партии. По словам главы правительства, начата работа по направлениям, которым раньше уделялось мало внимания. Речь шла о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Медведев подчеркнул, что работа над обновлениями началась с регионов.

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