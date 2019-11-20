Медведев анонсировал создание правозащитного центра при «Единой России»

На базе партии «Единая Россия» появится правозащитный центр. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Некоторое время назад мы обсуждали идею, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными [партии]», — пояснил глава правительства, подчеркнув, что защита прав гражданина является приоритетной задачей для каждого члена партии.

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