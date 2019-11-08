«Единая Россия» поможет правительству в реализации нацпроектов

С 8 ноября жители восьми пилотных регионов, в которых партия «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей», смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения одного из таких объектов — детский сад в Октябрьском районе Новосибирска.

Сервис, разработанный по поручению председателя партии, главы правительства Дмитрия Медведева, запущен в Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чеченской Республике.

«На партийной конференции в июле мы заявили, что будем помогать правительству РФ в реализации нацпроектов: следить за ходом работ, встречаться с жителями на объектах и способствовать решению каждой без исключения проблемы. У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие. Эффективный способ наладить эту коммуникацию — партийный сервис «Нацпроекты глазами людей», — сказал Турчак.

Он отметил, что вся информация о работе в рамках данного сервиса, о количестве и характере обращений, а также о проблемных объектах будет докладываться Дмитрию Медведеву.

«Информация о национальных проектах представлена в сервисе партии в простой и понятной форме. Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества», — отметил секретарь Генерального совета партии.