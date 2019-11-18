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Депутата Госдумы лишили прав за наезд на мотоциклиста

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Николай Герасименко

Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Николая Герасименко лишили водительских прав на полтора года из-за аварии, в которой пострадал мотоциклист. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 ноября.

Гагаринский суд установил, что в июне на Ленинградском проспекте Герасименко на своем Lexus при перестроении задел мотоциклиста Владимира Лазарева.

Сам подсудимый на заседание не явился. Ранее СМИ сообщали, что парламентарий скрылся с места ДТП, однако Герасименко опроверг эту информацию. Единоросс заявлял, что это водитель мотоцикла врезался в него.

В октябре член нижней палаты парламента был лишен депутатской неприкосновенности из-за инцидента.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

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