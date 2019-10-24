Депутата Госдумы лишили неприкосновенности за ДТП

Госдума лишила депутата нижней палаты парламента от партии «Единая Россия» Николая Герасименко неприкосновенности из-за ДТП, произошедшего минувшим летом. Соответствующее постановление приняли депутаты Госдумы в четверг, 24 октября, передает агентство «Москва».

После подписания документ поступит генеральному прокурору России. Решение лишить Герасименко депутатской неприкосновенности позволяет направить административное дело в его отношении в суд.

ДТП с участием Николая Герасименко произошло в Москве 21 июня. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской Lexus парламентария сбил мотоциклиста, а потом, как заявил отец пострадавшего, скрылся с места аварии. Позже Герасименко опроверг эту информацию, отметив, что 32-летний мотоциклист сам врезался в его машину.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

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