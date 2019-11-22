Россияне захотели увидеть новые лица в партии власти

Социологи фиксируют запрос россиян на появление новых лиц в правящей партии «Единая Россия», заявил генеральный директор Всероссийского фонда изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его цитирует ТАСС в пятницу, 22 ноября.

«Запрос на обновление партии власти существует, его главное содержание — сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав», — сказал он.

Он подчеркнул, что граждане считают правящую партию важным инструментом политической системы, и не хотят отказываться от нее из-з риска дестабилизации ситуации в стране. «Исследование ВЦИОМ показало, что для россиян партия власти - это не случайность, не эпизод», — подчеркнул Федоров

Согласно исследованию, 66 процентов граждан считают, что России необходима партия власти. Чуть больше людей (69 процентов) полагают, что члены правящей партии должны нести ответственность за поступки всех чиновников. Под обновлением «Единой России» респонденты понимают наделение ее большими полномочиями для решения социальных проблем, заключается в материале.

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