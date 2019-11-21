В «Единой России» обсудят новый порядок медосмотра для водителей

Партия «Единая Россия» в ближайшее время обсудит с представителями Минздрава, МВД, экспертами и общественниками инициативу, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции («Единая Россия») Александр Хинштейн, добавив, что «неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко».

«Одно из предложений, с которым выступает "Единая Россия", заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не всем категориям водителей, а только тем, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения», — отметил Хинштейн.

По его мнению, «список таких преступлений, конечно, можно обсуждать».

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей, назвав его чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Он отметил, что планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность «при адекватном ценообразовании» в регионах.

О разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, стало известно 20 ноября. Отмечалось, что автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.

