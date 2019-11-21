Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, соответствующий приказ уже подписан министром Вероникой Скворцовой и отправлен на государственную регистрацию. Салагай отметил, что планируется дополнительно проанализировать методы, которые используются для медицинского освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность «при адекватном ценообразовании» в регионах.

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Ранее сообщалось, что сразу в нескольких российских городах выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Отмечалось, что Минздрав утвердил новый приказ, согласно которому автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.

Новый порядок медосвидетельствования вызвал ажиотаж среди автомобилистов, которые стремятся успеть получить справку по прежней цене. На данный момент, к примеру, справку в Оренбурге можно получить за 360 рублей, однако отмечалось, что после 22 ноября цена может вырасти в 13 раз — до 5000 рублей.

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