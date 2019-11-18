В России раскрыли будущее изменений ПДД

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В России в ближайшее время не планируется вносить изменения в правила дорожного движения (ПДД). Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «Интерфакс».

По его словам, ГИБДД не будет менять ПДД, чтобы не «запутывать водителей и участников дорожного движения». «Мы говорили о том, что в правила дорожного движения мы вводим мораторий. Чтобы сегодня вводить какие-то новеллы [в ПДД], необходимо это комплексно изучать», — подчеркнул Черников.

Глава Госавтоинспекции добавил, что существует специальная группа, которая рассматривает возможность введения новшеств.

12 ноября стало известно, что в 2020 году произойдет замена дорожных знаков из-за требований новой редакции ГОСТа. На дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног. Помимо этого знаки «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета планируется запретить.

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