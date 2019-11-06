В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам. Об этом сообщает «Коммерсантъ», однако законопроект, на который ссылается газета, на момент публикации недоступен.

Согласно поправкам, которые внесли в парламент члены фракции ЛДПР, фиксация скорости движения автомобиля на основании «расчета средней скорости движения» или «фиксации расположения в начале и конце участка» больше нельзя будет использовать как доказательство правонарушения.

Депутаты считают, что штрафы в таком случае выносятся «на основе догадок, домыслов и расчетов». Отмечается, что в ПДД нет понятия «средняя скорость». В качестве примера депутаты привели ситуацию, в которой система обнаруживает незаконное пересечение сплошной линии в тоннеле — основываясь на том, что машина въехала под землю в одной полосе, а выехала в другой. Статью 12.9 кодекса дополнят примечанием: штрафовать водителя можно только за нарушение скоростного режима в «конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

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В правительстве выступили против законопроекта. В частности, начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов заявил, что контроль средней скорости «показал себя очень эффективным инструментом для снижения аварийности». По его словам, водители часто пытаются притормаживать именно перед зоной контроля, после чего снова едут с превышением. Контроль средней скорости используется, чтобы «добиться движения без превышений на всем участке дороги». По мнению Габдурахманова, без контроля средней скорости будет невозможно добиться еще большего снижения аварийности к 2024 году.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что надо сохранить возможность вынесения штрафов за среднюю скорость, но применять эту технологию только на мостах и в тоннелях. «Все-таки надо признать, что подобный контроль многих водителей дисциплинирует», — сказал он.

Ранее в МВД поддержали идею о снижении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что больше всего аварий происходит именно из-за превышения скоростного режима.

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