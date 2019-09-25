В МВД отреагировали на идею снизить допустимый порог превышения скорости

В МВД поддержали идею о снижении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио», сообщает RT.

По словам Кузина, больше всего аварий происходит именно из-за превышения скоростного режима. «Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десяти километров в час», — отметил он.

Отмечается, что, вероятно, ограничение изменят в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую могут внести на рассмотрение в Госдуму в начале 2020 года.

В августе Госавтоинспекция опубликовала результаты опроса о причинах лихачества россиян на дорогах. Чаще всего водители позволяют себе увеличить скорость «на хорошей дороге при хорошей погоде». Как отметили в ГИБДД, такой ответ выбрали 18,3 процента россиян.

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