Названы последствия снижения порога допустимого превышения скорости в России

Снижение порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости, который могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, может измотать водителей. Об этом в эфире НСН заявил координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Это ужасно, потому что организация дорожного движения у нас в стране оставляет желать лучшего. Практически везде по стране устроены дорожные ловушки, представляющие из себя абсолютно непредсказуемые ограничения по скорости на ровном месте. <...> 10 километров в час — уже не позволят этого сделать [сглаживать скачки из-за перепада скорости], водителю придется ездить в режиме газ-тормоз, что будет его изматывать», — сказал он.

Кроме того, по мнению Шкуматова, скоростной режим на некоторых российских автомагистралях и так является «издевательски низким». Эксперт считает «глупыми» ограничения скорости в 60 километров в час для трасс, спроектированных для движения со скоростью 130 километров в час.

Ранее в МВД поддержали идею о снижении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД Владимир Кузин. По его словам, превышение скорости является причиной большинства ДТП. «Поэтому МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 километров в час», — сказал он.

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