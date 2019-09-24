В России обвинили в авариях слишком хорошие дороги

В Омске отремонтированные дороги назвали причиной участившихся ДТП. Такое заявление сделал директор департамента транспорта Александр Вялков, сообщает портал Om1.ru.

«По моему мнению, учащение аварий связано с тем, что сейчас в городе отремонтировали много дорог, и водители увеличивают скорость проезда по этим участкам», — отметил он, отвечая на вопрос местного депутата Георгия Архипова о причинах увеличения числа аварий с несовершеннолетними и общего числа ДТП в Омске. По его данным, по сравнению с прошлым годом в регионе стало почти на 78 процентов ДТП больше, а количество происшествий с несовершеннолетними увеличилось со 134-х до 162-х.

Вместе с тем Вялков назвал информацию Архипова устаревшей и заявил, что сейчас ситуация стабилизировалась. Он также отметил, что в настоящий момент ведутся работы по разметке дорог и установке светофоров возле школ с целью сократить число ДТП.

Ранее в сентябре правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Срок исполнения — апрель 2020 года.

В августе Госавтоинспекция опубликовала результаты опроса о причинах лихачества россиян на дорогах. Так, водители позволяют себе увеличить скорость «на хорошей дороге при хорошей погоде». Как отметили в ГИБДД, такой ответ выбрали 18,3 процента россиян. Еще 15,39 процента считают возможным «положить» стрелку спидометра на загородной трассе. Каждый десятый водитель (10,65 процента) оправдывает превышение скорости спешкой, а каждый 20-й (5,89 процента) просто «любит быстро ездить». В ведомстве отметили, что процент лихачей оказался самым низким.

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