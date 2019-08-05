Стали известны причины лихачества россиян на дорогах

Российские водители позволяют себе увеличить скорость «на хорошей дороге при хорошей погоде». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Госавтоинспекцией.

Как отметили в ГИБДД, такой ответ выбрали 18,3 процента россиян. Еще 15,39 процента считают возможным «положить» стрелку спидометра на загородной трассе. Каждый десятый водитель (10,65 процента) оправдывает превышение скорости спешкой, а каждый 20-й (5,89 процента) просто «любит быстро ездить». В ведомстве отметили, что процент лихачей оказался самым низким.

Почти половина российских водителей (49,76 процента) старается не превышать скорость вне зависимости от обстоятельств. В связи с этим Госавтоинспекция пришла к выводу, что большая часть участников дорожного движения отрицательно относятся к нарушителям скоростного режима.

Рассуждая о том, что необходимо предпринять для снижения числа нарушений, которые связаны с превышением скорости на дорогах, почти 30 процентов россиян сошлись во мнении, что таких водителей нужно лишать прав. В свою очередь 21,4 процента жителей страны высказались за проведение масштабной разъяснительной работы, еще 20,9 процента считают, что лихачей ничего не остановит.

Как отметили 15 процентов участников исследования, снизить число таких нарушений поможет установка дополнительных средств контроля и снижения скорости. Например, камер фото- и видеофиксации или искусственных неровностей. Еще 14,2 процента респондентов считают правильным повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима, особенно для тех, кто неоднократно его нарушает.

26 июня президент России Владимир Путин на заседании Госсовета затронул тему видеофиксации на опасных участках дорог. Глава государства отметил, что в таких местах не следует прятать камеры, поскольку это не способствует главной задаче — снижению аварийности.

31 июля ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах. Карта с указанием всех средств фото- и видеофиксации появилась на сайте ведомства. Ресурс постоянно обновляется, однако в первый день публикации сайт ведомства перестал работать.

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