Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с дорожными камерами

Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты с камерами на российских дорогах. Соответствующее предупреждение выдается на странице ведомства, где ранее была опубликована карта.

«В настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России», — говорится на странице, где ранее была опубликована карта.

Ранее на сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта со всеми камерами на дорогах. «Информационный ресурс находится в стадии наполнения», — уточнялось на сайте ведомства.

В июле в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. В документе указывалось, что это необходимо для защиты прав владельцев транспортных средств. Кроме того, авторы проекта отмечают, что частные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разрешенные действующим законодательством, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а там, где собственники автомобилей могут незначительно нарушить скоростной режим.

26 июня президент России Владимир Путин на заседании Госсовета затронул тему видеофиксации на опасных участках дорог. Глава государства отметил, что в таких местах не следует прятать камеры, поскольку это не способствует главной задаче — снижению аварийности. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — отметил Путин и призвал навести порядок в этой сфере.

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