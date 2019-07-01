Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта — председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

В документе указано, что такая мера необходима для защиты прав владельцев транспортных средств. Кроме того, авторы проекта отмечают, что частные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разрешенные действующим законодательством, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а там, где собственники автомобилей могут «незначительно» нарушить скоростной режим.

Многие «недобросовестные» предприниматели устанавливают камеры «некорректно по отношению к дороге» или искусственно увеличивают показатель погрешности для увеличения выявленных нарушений, говорится в законопроекте. Таким образом, они нарушают права владельцев автомобилей.

Сейчас законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право на видеофиксацию нарушений ПДД для привлечения нарушителей к ответственности, подчеркнули авторы законопроекта. Законопроект предлагает изменения в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств»).

В мае стало известно, что Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фиксации видеонарушений ПДД, так как частные предприятия устанавливают камеры только там, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Вице-президент федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что частники руководствуются возможностью наложить как можно больше штрафов.

Согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году аварийно-опасные участки на дорожной сети планируется снизить в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в рамках проекта реализуется федеральный проект «Дорожная сеть», на который направлено 4,4 триллиона рублей. Благодаря нему будут приведены в порядок почти все дороги в городах и регионах, а также вдвое снижены места концентрации ДТП.

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